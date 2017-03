Chị "mất cái ngàn vàng", anh rể hiếp dâm em gái 13 tuổi để trả thù

Anh rể "yêu râu xanh" Ngân Văn Trọng

Ngày 21-12, thông tin từ UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có sự việc cháu P.T.D. (SN 2001, ngụ thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia), bị anh rể hiếp dâmnhiều lần dẫn tới có thai.

Hiện người anh rể “yêu râu xanh” đã bị cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia bắt tạm giam để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà L.T.P. (mẹ của nạn nhân) cho biết cuối tháng 11, thấy D. có biểu hiện khác thường, người mệt mỏi hay nằm vật vạ và sinh lý bất thường. Vợ chồng gia đình bà P. liền đưa con gái tới bệnh viện khám thì tá hỏa khi biết đứa con gái mới 13 tuổi đang mang thai hơn 2 tháng.

“Tác giả” của thai nhi hơn 2 tháng tuổi bị D. tố cáo không ai khác lại chính là anh rể Ngân Văn Trọng (SN 1995, quê Nghệ An, lấy chị gái D. và ở rể cùng gia đình).

Theo lời khai của D., anh rể “yêu râu xanh” đã nhiều lần sàm sỡ và đòi quan hệ với em, nhưng D. kiên quyết chống cự. Một lần, Trọng nói lên rừng đi bẻ măng rồi đưa D. đi cùng. Trong rừng vắng, Trọng đã khống chế rồi dở trò hiếp dâm cháu D. Tới khi sự việc bại lộ, cháu D. tố cáo đã bị anh rể giở trò đồi bại tới 4 lần.

Bé gái 13 tuổi P.T.D., bị anh rể hiếp dâm 4 lần, dẫn đến bị có thai

Sau khi sự việc xảy ra, sợ con rể bị tù và gia đình mang tiếng, gia đình bà P. đã gọi Trọng về bàn tính giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, Trọng không thấy hối hận mà còn có thái độ láo xược, rồi đưa vợ (chị gái D.) bỏ về Nghệ An. Tại quê nhà, Trọng liên tục chửi bới hành hung vợ mình rồi bật điện thoại lên cho gia đình vợ nghe.

Trước sự ngỗ ngược của đứa con rể bất hiếu, gia đình bà P. đã đưa con gái đi phá thai, rồi làm đơn tố cáo đứa con rể đồi bại gửi chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Trọng và bàn giao Trọng lại cho Công an huyện Tĩnh Gia thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong khai nhận do vợ đánh mất “cái ngàn vàng” trước khi kết hôn, nên Trọng hiếp dâm em gái vợ để trả thù.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trọng để làm rõ hành vì “Giao cấu với trẻ em”.