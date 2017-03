Chi nhánh BIDV bị cướp vẫn hoạt động bình thường

Sáng nay (7-12), theo ghi nhận tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đường Mai Thúc Loan (TP Huế, Thừa Thiên-Huế), nơi vừa xảy ra vụ cướp táo tợn vào chiều tối qua (6-12) thì mọi hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường.

Đại diện chi nhánh cho biết chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh từ camera của chi nhánh ghi lại cảnh xảy ra vụ cướp vào lúc 17 giờ hôm qua cho công an điều tra.



Chi nhánh Ngân hàng BIDV ở đường Mai Thúc Loan hoạt động bình thường. Ảnh: Nguyễn Do



Trưa 7-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết hiện nay Công an Thừa Thiên-Huế đang tập trung tối đa lực lượng với nỗ lực cao nhất để nhanh chóng điều tra phá án.

Theo Đại tá Hùng, số tiền mà Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Huế bị cướp là hơn 725 triệu đồng. Vụ cướp chỉ xảy ra trong vòng 17 giây.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin thêm, qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng, khẩu súng đối tượng dùng là súng bắn đạn bi, với mức độ sát thương thấp.

Cũng trong sáng nay, đại diện chi nhánh ngân hàng cho biết camera an ninh của chi nhánh ngân hàng đã ghi lại được hình ảnh của nghi can vụ cướp, “Khi vào phòng giao dịch, nam thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm và có hình dáng người cao...”, đại diện chi nhánh cho biết.



Hình ảnh nghi can (vòng đỏ) được camera ghi lại.





Chi nhánh BIDV bị cướp. Ảnh: Nguyễn Do

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 6-12, Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan (TP Huế) đã bị một đối tượng táo tợn xông vào ngân hàng cầm súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng, lấy đi 700 triệu đồng.

Sau khi tên cướp đi ra khỏi ngân hàng, một nhân viên của ngân hàng đuổi theo khoảng 50 m ở đoạn rẽ đường Ngô Đức Kế thì mất dấu.

Sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường trích xuất hình ảnh của camera của chi nhánh để điều tra làm rõ vụ việc.

Thông qua hình ảnh trích xuất từ camera, cùng với việc thu thập một số viên bi sắt tại gần hiện trường vụ việc, cơ quan công an xác định loại súng mà nghi can dùng để thực hiện vụ cướp là súng bắn đạn bi. “Đây là loại súng đồ chơi, dùng để bắn bi, không gây sát thương…”, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết.