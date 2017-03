Chị nhảy xuống hố nước cứu em trai, hai chị em cùng tử vong

(PLO) -Sáng 27-6, người thân và chính quyền địa phương cùng thầy cô, giáo đã làm lễ an táng hai chị em Trương Thị Liên (11 tuổi) và Trương Văn Hiếu (9 tuổi, cùng trú xóm Trung Lương, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) – bị tử vong do rơi xuống hồ khi đang chơi thả diều.