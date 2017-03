"Chí Phèo" đại náo trụ sở công an

Ngày 25/2, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đào Xuân Thắng (32 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại.



Theo cơ quan điều tra, Thắng vốn là vệ sỹ của một công ty tư nhân. Tuy nhiên, ngay đầu năm mới, sau khi uống rượu say, người này đem xe máy của mình ra giữa khu dân cư, bật quẹt đốt.

Thấy gã vệ sỹ say khướt cùng khói lửa mịt mù, người dân tại khu phố phần sợ cháy lan sang nhà mình, phần sợ bình xăng phát nổ nên hoảng hốt báo cho Cảnh sát 113 đến xử lý.

Tại trụ sở công an phường, cho rằng mình vô cớ bị mời lên làm việc, Thắng càng hung hãn hơn khi chộp lấy ghế định tấn công cán bộ công an phường nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Không dừng lại ở đó, "Chí Phèo" này còn dùng chân đạp làm vỡ một cửa kính và luôn miệng chửi bới, dọa chém chết lực lượng làm nhiệm vụ và… “san bằng” trụ sở công an phường.

Theo Danh Toại (VNE)