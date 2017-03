Chiếc điện thoại cũ tố cáo hung thủ giết người

Cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quyền (tên thường gọi là Bình, 55 tuổi, quê Yên Bái, tạm trú quận 2, TP.HCM) về hành vi giết anh Nguyễn Hoàng Hải Phi (35 tuổi, ngụ quận 2).

Cái chết bí ẩn của người đàn ông dưới mương nước

Sáng 24-10 - 2015, công an quận 2, TP.HCM nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại rạch nước ở khu dân cư số 5, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ, nên công an quận tiến hành tra cứu vân tay thì xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Hải Phi.

Gia đình nạn nhân trình báo, lần cuối cùng gặp anh Phi là vào khoảng 18 giờ 30 chiều 21-10, anh Phi nhận được một cuộc điện thoại, nên lấy xe gắn máy hiệu Suzuki Viva chạy đi. Khi đi anh Phi có đem theo một ĐTDĐ hiệu Iphone 4S màu trắng.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định anh Phi tử vong do ngạt nước. Đồng thời trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở đầu, mặt và có cặn bùn trong phổi. Từ đó cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị đánh chấn thương và sau đó bị xô ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Trong khi công an đang điều tra vụ án mạng, thì có một nguồn tin cung cấp rằng người bạn của anh Phi là Nguyễn Văn Quyền có bán một ĐTDĐ Iphone 4S màu trắng cho một cửa hàng điện thoại ngay tại nhà trọ của Quyền(ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2). Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định người mua chiếc điện thoại 4S từ Quyền là anh DVC (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2). Nghi can Nguyễn Văn Quyền.

Làm việc với công an, anh C cho biết khoảng cuối tháng 10-2015, khi anh C đang dắt bộ xe máy tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Thị Định – Bình Trưng thì gặp ông Quyền. Lúc này anh C thấy ông Quyền cũng đang dắt bộ chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki Viva màu xanh. Do quen biết nên hai bên nói chuyện với nhau, và điện thoại trong túi ông Quyền đổ chuông. Ông Quyền bén móc ra chiếc điện thoại Iphone 4S màu trắng nhờ anh C tắt nguồn, và hỏi anh C có mua điện thoại này không. Tuy nhiên do không đem theo tiền nên anh C hẹn ngày mai mua. Hôm sau, người đàn ông này đã đem chiếc điện thoại ra cửa hàng của anh C bán được 600 ngàn đồng.

Bịa đặt để chối tội nhưng không thoát

Từ một số thông tin thu thập được, cũng như lời khai của nhân chứng, công an quận 2 đã mời Nguyễn Văn Quyền đến trụ sở làm việc về cái chết của anh Phi, tuy nhiên ông này một mực phủ nhận việc sát hại nạn nhân. Thời điểm ban đầu, Quyền thừa nhận bán chiếc điện thoại 4S cho anh C, nhưng bịa đặt về nguồn gốc chiếc điện thoại là do Quyền mượn của bà chủ nhà, và trước đó bà chủ nhà mua chiếc điện thoại của đứa bé bán vé số dạo.

Ngoài ra, Quyền cũng khăng khăng không thừa nhận lời khai của anh C cho rằng thấy Quyền dắt bộ chiếc xe Suzuki màu xanh, mà Quyền cho là chiếc xe hiệu Angel màu đen của gia đình Quyền. Tuy nhiên cảnh sát đã kiên trì đấu tranh, bác bỏ những lời khai gian dối của Quyền, như việc bà chủ nhà trọ phủ nhận chưa bao giờ cho Quyền mượn điện thoại, hay nhà Quyền không có chiếc xe gắn máy nào…

Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16-12, các điều tra viên công an quận 2 phải dùng nhiều lời lẽ vận động, thuyết phục, cuối cùng Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quyền khai báo quen biết với anh nạn nhân từ việc anh Phi có một số lần đi xe ôm của Quyền. Ngoài ra, trước đây anh Phi có đòi nợ dùm cho con nuôi của Quyền là NVL, nhưng anh Phi chưa đòi được nợ nên L chưa trả hoa hồng.

Ngày 21-10, Quyền đang uống cà phê ở gần nhà trọ thì Phi chạy xe gắn máy hiệu Suzuki đến nhờ Quyền dẫn đến quán cơm nơi anh L đang làm việc để Phi đòi tiền. Sau đó ông Quyền đã dẫn Phi đến quán cơm nhưng không gặp được L, do đó trên đường về Phi chửi bới, đe dọa sẽ “xử” L.

Quyền khai do coi L như con nên trên đường về có nói với Phi chạy vào bãi đất trống ở gần một trường quốc tế thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi để thương lượng với Phi. Tuy nhiên giữa hai bên không thương lượng được mà lại dẫn đến mâu thuẫn cãi vã, Phi chạy đến mở yên xe định lấy cây tuýp, thì Quyền nhanh tay chụp khúc cây ở gần đó đánh liên tiếp ba cái vào người anh Phi, khiến anh Phi ngã nhào xuống rạch nước. Chiếc điện thoại Iphone 4S của anh Phi và khúc cây mà Quyền đánh nạn nhân.

Chờ một lúc không thấy nạn nhân nổi lên, Quyền ném khúc cây xuống nước, nhặt điện thoại của anh Phi bỏ vào túi rồi dắt xe nạn nhân đi về nhà. Trên đường đi thì Quyền gặp anh C gạ bán điện thoại như trên, sau đó rẽ vào một khu mồ mả rồi bỏ chiếc xe của anh C lại. Sau khi Quyền khai nhận hành vi giết người, công an quận 2 tiến hành mò tìm được khúc cây gây án, tuy nhiên chiếc xe của nạn nhân mà Quyền bỏ lại ở bên đường đã biến mất.

Hiện nay công an quận 2 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để bàn giao cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.