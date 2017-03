Chiếm đoạt 60 chiếc răng giả để… đánh đề

Vụ việc xảy ra tại công ty nha khoa X.P (đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đơn trình báo của ông Lê Xuân P - Giám đốc công ty nha khoa cho thấy: năm 2006, ông có thuê Nguyễn Văn Tú (SN 1981), ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến phụ giúp việc. Nhiệm vụ chính của Tú là đi giao mẫu răng giả tại các phòng khám rồi nhận tiền về nộp cho thủ quỹ.



Tính xấu của nhân viên này “lộ” ra từ khoảng tháng 7/2010, khi Tú sa đà vào cờ bạc, lô đề cùng đám bạn mới quen. Anh ta chiếm đoạt gần 140 triệu đồng tiền răng giả của công ty và “nướng” vào các trò “đỏ đen”.



Bị Giám đốc phát hiện, gọi lên phòng giải trình, Tú lợi dụng vị này sơ hở trộm luôn chiếc chìa khóa xe máy tay ga, xuống nổ máy đi mất. “Sau 6 tháng bỏ trốn, Tú đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản của mình” - chỉ huy Đội điều tra tổng hợp CAQ Tây Hồ cho biết.



Đại diện cơ quan công an cho biết thêm: số tiền Tú chiếm đoạt của công ty tương đương giá trị của 60 chiếc răng giả.



Theo Quang Tấn (An ninh Thủ đô)