Chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng qua điện thoại di động

Đinh Xuân Lợi khi bị bắt



Theo T.Minh (NLĐO)

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Lợi (SN 1981, ngụ số nhà 238 phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.Trước đó, bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, Đinh Xuân Lợi đã cùng đồng bọn dùng giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký với một mạng điện thoại di động yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao và dùng số điện thoại di động đó để gọi và biết được mã số thẻ ngân hàng của chủ thuê bao.Sau đó, bọn chúng giả đăng ký mua hàng qua mạng Internet để chiếm đoạt 30 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của anh Đ.T.H (ở phường 14, quận 6, TP HCM) và gần 75 triệu đồng từ tài khoản tại ngân hàng của anh V.M.N (ở phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội).Được biết, Đinh Xuân Lợi nghiện ma túy đá và đã có tiền án về tội tổ chức sử dụng ma túy. Vừa ra tù năm 2011, tên Lợi đã câu kết với một số đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.