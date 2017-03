Chiếm đoạt tiền rồi phẫu thuật mặt để trốn truy nã

Theo hồ sơ, Đào từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Sau khi về nước, từ năm 2012, Đào thông báo tuyển lao động đi Đài Loan và Hà Lan. Đào thông báo chi phí đi xuất khẩu lao động Đài Loan là 120 triệu đồng/người và đi Hà Lan là 5.800 USD/người. Có hàng trăm người đã dính “bẫy” của Đào, người ít nhất 500 USD, người nhiều gần 2.000 USD.

Ngày 12-9-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng Đào bỏ trốn nên vụ án tạm đình chỉ điều tra cho đến nay. Thời gian qua, Đào đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại khuôn mặt rồi vào Tây Nguyên trốn lệnh truy nã. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được Đào khi Đào đang sinh sống ở Đắk Lắk. Hiện PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Đào cùng hồ sơ. PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo ai bị Đào chiếm đoạt tiền thì đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.