Chiếm đoạt tiền tỉ, chỉ đạo thủ tiêu nhân chứng

Kết thúc điều tra vụ án “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa, nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; vu khống; che giấu tội phạm; khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật” xảy ra tại Thái Nguyên, Ninh Bình, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố tám bị can về các tội danh trên.

Đáng chú ý trong số đó có năm người nguyên là cán bộ công an gồm Nguyễn Viết Hòa (38 tuổi), Nguyễn Đức Chinh (28 tuổi), Hồ Anh Lưu (29 tuổi), Hà Huy Hoàng (27 tuổi), đều nguyên là cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Huy Thắng (37 tuổi), nguyên cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình, và các bị can Phạm Văn Chiến (46 tuổi, trú tại Q.Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Văn Luân (70 tuổi, trú tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Văn Hữu (41 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Bắt đối tượng truy nã, lấy luôn 2 tỉ đồng

Vụ án này được coi là giai đoạn 2 của chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng, chạy án do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu.

Trong giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 37 bị can, truy nã bảy bị can. Trong số các đối tượng bị truy nã ở giai đoạn 1 có Trần Văn Hưng bị truy nã về hành vi “giết người; tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong thời gian trốn truy nã, Hưng đã về Ninh Bình sống như vợ chồng với Đinh Thị Thanh Loan tại phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào và được đăng ký tạm trú vào khoảng tháng 2-2012.

Ngày 19-3-2012, Hưng mang theo một cặp số, bên trong có 2,5 tỉ đồng, đi xe khách từ Hà Nội về Ninh Bình và vào nhà bố mẹ của Loan.

Cùng thời gian này, hai cán bộ của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thái Nguyên là Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Đức Chinh thực hiện việc truy bắt Hưng đã có mặt ở Ninh Bình.

Cả hai người đã nhờ Nguyễn Huy Thắng (công tác tại văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình) giúp đỡ xác minh, truy bắt Hưng.

Vào chiều tối 19-3-2012, khi cả ba cán bộ công an đi ăn thì phát hiện có dấu hiệu Trần Văn Hưng xuất hiện ở nhà mẹ đẻ của Đinh Thị Thanh Loan.

Sau khi ăn tối xong, Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Đức Chinh tổ chức xác minh và bắt giữ được Hưng tại nhà Loan.

Ngay sau khi bắt được Hưng, Hòa đã điện thoại cho Nguyễn Huy Thắng đến hỗ trợ và báo cáo lãnh đạo PC52 Thái Nguyên.

Tình nghi Hưng có vũ khí quân dụng nên các cán bộ này đã khám xét người Hưng và nhà ở của Loan nhưng không thu giữ được gì.

Sau đó Hòa dẫn Hưng và Loan vào buồng ngủ của Loan, tra hỏi về chiếc cặp số được mang theo. Hưng khai trong đó có 2,5 tỉ đồng và xin biếu Hòa cùng hai người để không bị bắt.

Tuy nhiên, Hòa cho biết sự việc đã báo cáo lãnh đạo nên không thể tha được mà chỉ lo được cho Hưng ra đầu thú và làm thủ tục bắt Hưng trên cầu vượt gần nhà Loan nhằm không để ảnh hưởng đến Loan.

Đổi lại, Hưng phải chi cho Hòa toàn bộ số tiền 2,5 tỉ đồng. Hưng nài nỉ xin lại 500 triệu đồng nhưng Hòa không đồng ý và bỏ ra ngoài.

Khoảng năm phút sau, Hòa quay vào buồng ngủ, lấy 2 tỉ đồng cho vào túi, chuẩn bị đưa Hưng đi làm thủ tục bắt giữ. Đồng thời, Hòa cũng bày cách cho Loan khai báo nếu có người hỏi thì bảo Hưng bị bắt tại khu vực cầu vượt.

Khoản tiền 2 tỉ đồng lấy được của Hưng, Hòa chi cho Thắng 100 triệu đồng bằng cách bỏ vào ôtô của Thắng, chi cho Chinh 150 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Chinh biết rõ việc Hòa lấy của Hưng 2 tỉ đồng, mặc dù không có hành vi đồng phạm nhưng khi bị triệu tập làm việc, Chinh không khai đúng sự thật diễn biến sự việc, địa điểm bắt Hưng và việc được cho tiền nên phạm vào tội “che giấu tội phạm”. Thắng khi bị triệu tập làm việc đã khai báo gian dối nên phạm vào tội “khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật”.

Bị bắt tạm giam vẫn chỉ đạo thủ tiêu nhân chứng

Sau khi vụ việc chiếm đoạt 2 tỉ đồng bị vỡ lở, Nguyễn Viết Hòa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Mặc dù ở trong trại tạm giam nhưng Hòa vẫn nhiều lần gửi được thư ra ngoài, chỉ đạo việc đe dọa nhân chứng là Đinh Thị Thanh Loan, ép phải thực hiện theo ý của mình, trong trường hợp không được sẽ phải thủ tiêu nhân chứng.

Việc này được Hòa giao cho bạn làm ăn từ trước là Phạm Văn Chiến vì Chiến từng cùng Hòa đến nhà Loan. Chiến đã nhiều lần gọi điện cho Loan xúi giục phản cung, cản trở, chống đối cơ quan điều tra khi bị triệu tập lên làm việc.

Chiến còn xui Loan trốn đi một thời gian, khi nào vụ án xét xử xong thì hãy quay về. Ngoài ra, Chiến còn xin số nhà điều tra viên thụ lý điều tra vụ án với âm mưu ốp mìn nhà riêng của điều tra viên này nhằm mục đích cản trở điều tra vụ án.

Cùng với việc chỉ đạo Chiến, Hòa còn gửi thư chỉ đạo Chinh, Hồ Anh Lưu, Hà Huy Hoàng tìm mọi cách bí mật bắt cóc Loan, giam giữ lại và yêu cầu Loan viết đơn tố cáo cán bộ điều tra, cho rằng Hòa bị bắt oan.

Nếu Loan chấp nhận sẽ photo thành nhiều bản mang lên các cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hoặc Móng Cái (Quảng Ninh) gửi về cho ban giám đốc công an tỉnh, cơ quan điều tra, lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao... và tung tin do bị điều tra viên đe dọa nên Loan đã trốn đi Trung Quốc.

Khi được như vậy thì trong trại tạm giam Hòa sẽ tuyệt thực để chống đối. Hòa cũng chỉ đạo nếu Loan không chấp nhận thì phải thủ tiêu Loan vì Loan là nhân chứng quan trọng tố cáo hành vi phạm tội của Hòa.

Nhận được chỉ đạo này, các bị can Chinh, Lưu, Hoàng đã viết nhiều đơn thư nặc danh ký tên Đinh Thị Thanh Loan gửi đến các cấp có nội dung vu khống cán bộ điều tra vụ án. Do đó, hành vi này bị xác định là hành vi vu khống.



Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Ma Khánh Linh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên, về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, Linh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Cơ quan điều tra xác định Linh có hành vi nhận hối lộ 250 triệu đồng từ Trần Văn Hữu (em ruột Trần Văn Hưng) để làm nhẹ tội cho Hưng. Do Hưng có mâu thuẫn với Trần Đạo Thăng về việc mua bán ma túy nên ngày 19-6-2011, Hưng bị nhóm của Thăng chặn đánh. Hưng dùng súng K59 bắn vào đồng bọn của Thăng rồi bỏ trốn. Khi bị bắt và bị tạm giam để điều tra, Hưng làm việc trực tiếp với điều tra viên Ma Khánh Linh. Được Hưng kể chuyện Trần Đạo Thăng có một khẩu súng K59 và từng đến nhà vợ cũ bắn vợ, Linh xui Hưng viết đơn tố cáo và hứa sẽ làm nhẹ tội nếu Hưng chịu chi 500 triệu đồng. Hưng đã viết thư về cho em trai là Trần Văn Hữu nói về việc đưa tiền cho Linh. Sau đó, Hữu đã chi cho Linh 250 triệu đồng. Ngoài ra, khi trốn truy nã ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, Hưng được người quen giới thiệu Hoàng Văn Luân có khả năng lo được việc của Hưng. Bị can Luân ra giá 700 triệu đồng và yêu cầu chuẩn bị tiền trước. Hưng đã chỉ đạo Trần Văn Hữu chuẩn bị và ba lần chi tiền cho Hoàng Văn Luân. Bị can Luân bị xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo MINH QUANG (TTO)