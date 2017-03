Chiếm đoạt tiền tỷ bằng giấy bảo lãnh giả

Ngày 6-10, Cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt 2 mẹ con bà Huyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Vũ Huy (người đứng bên phải)

Sự việc bắt nguồn từ thông tin tố giác đến Cơ quan điều tra công an TP Hà Nội của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, về một số bản photocopy với nội dung ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho Công ty CP sơn Sông Hồng đối với một số công ty. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng khẳng định những giấy bảo lãnh thanh toán trên không phải do ngân hàng phát hành. Lập tức, Đội Kinh tế tổng hợp - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quan lý kinh tế và chức vụ được phân công vào cuộc điều tra. Những đối tượng liên quan trực tiếp đến những văn bản giả trên được “mời” đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Vũ Huy khai nhận cùng mẹ là Trần Thu Huyền thành lập 2 công ty gồm Công ty CP sơn Sông Hồng, địa chỉ tại đường An Dương, quận Tây Hồ; và Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ TID, địa chỉ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ. Cả 2 công ty này đều do bà Huyền làm Chủ tịch HĐQT.

Quá trình kinh doanh, do gặp khó khăn về vốn, bà Huyền đã bàn bạc cùng con trai sử dụng giấy tờ giả mạo để kéo dài thời gian thanh toán nợ với các bạn hàng. Bà Huyền giao cho Huy đi móc nối với đối tượng làm giấy tờ giả, thuê làm giả con dấu của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, cùng con dấu, chức danh các lãnh đạo ngân hàng. Có con dấu, chức danh giả, Vũ Huy lập 5 giấy bảo lãnh thanh toán và 4 ủy nhiệm chi giả mang tên Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương.

Bị hại đầu tiên của hai mẹ con Huyền, Huy là Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, số 3, thuộc Công ty CP Kim khí Hà Nội. Huy đã sử dụng 2 giấy bảo lãnh thanh toán giả mạo tổng trị giá 8 tỷ đồng để giao dịch mua hơn 520.000kg thép, trị giá trên 7,7 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, Huy đến cửa hàng số 7 - chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội định giao dịch bằng giấy bảo lãnh thanh toán giả trị giá 10 tỷ đồng. Rất may, đại diện cửa hàng này đã phát hiện sự bất bình thường của giấy bảo lãnh trên, không giao dịch với Huy.

Hiện, Cơ quan điều tra công an TP Hà Nội đã thu giữ con dấu và các giấy bảo lãnh thanh toán của ngân hàng giả mạo, phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP xác minh, xử lý. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, Vũ Huy khai sau khi nhận hơn 520.000kg thép, anh ta đã mang bán được gần 8 tỷ đồng, rồi đưa cho mẹ để đầu tư bất động sản. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra công an TP Hà Nội khai thác mở rộng.

Theo Hà Minh (ANTĐ)