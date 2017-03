Chiêu lừa đảo ngoạn mục của một kẻ thất nghiệp

Ngày 22/10, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 2 văn phòng môi giới việc làm hoạt động lừa đảo trên địa bàn tại 145 và 441 Phạm Văn Đồng. Phụ trách 2 văn phòng này là Đinh Gia Kiên (SN 1983) ở Ngọc Xuyên, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh).







Đối tượng Kiên

Đối tượng Kiên



Đối tượng Phong

Đối tượng Phong

Theo Quang Tùng - Phan Mạnh (VTC News)



Theo điều tra, tháng 8/2011, Kiên ra Hà Nội tìm việc làm. Sau một thời gian lang thang mà chưa tìm được việc, Kiên nhặt được một tờ quảng cáo tuyển nhân viên. Nhận thấy sinh viên là đối tượng rất dễ lừa trong lĩnh vực việc làm, Kiên đã lập ra một kế hoạch khá hoàn hảo.Kiên đi thuê văn phòng tại 145 Phạm Văn Đồng, sau đó in một loạt tờ rơi quảng cáo. Sau đó, Kiên mang những tờ rơi này mang đi rải tại các địa điểm có nhiều sinh viên như cổng các trường đại học, bến xe buýt…Quả nhiên, ngay sau đó, có hàng chục sinh viên đã đến văn phòng việc làm của Kiên để liên hệ làm việc. Kiên viết giấy hẹn rồi thu phí từ 90.000 đồng đến 280.000 đồng/người. Tuy nhiên, những người nộp tiền không được đi làm như nội dung quảng cáo mà theo lời Kiên, phải chờ đợi vì chương trình chưa thể khởi động do chưa đủ người.Thấy ngày càng có nhiều người đến tìm việc, đầu tháng 10/2011, Kiên mở thêm một văn phòng tại 441 Phạm Văn Đồng, thuê Vũ Đình Phong (SN 1985) ở Trung Hòa, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, cũng là một kẻ không nghề nghiệp, làm nhiệm vụ quản lý.Theo hướng dẫn của Kiên, khi có người đến xin việc, Phong được phép thu với mức 280.000 đồng/người, sau đó hướng dẫn họ sang văn phòng 145 Phạm Văn Đồng để làm thủ tục. Tại đây, Kiên chỉ đạo nhân viên thu thêm 120.000 đồng/người. Kiên trả công cho Phong từ 70.000 – 100.000 đồng/ngày.Bước đầu, tại cơ quan công an, Đinh Gia Kiên đã thừa nhận hành vi lừa đảo việc làm của mình. Đến nay, chưa có ai trong số những người đã nộp tiền cho Kiên được đi làm như nội dung tờ rơi quảng cáo do chính Kiên là người soạn thảo ra.Để phục vụ việc điều tra, xử lý đối tượng, đề nghị những người bị hại của Đinh Gia Kiên, tới Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Từ Liêm để làm việc. Liên hệ đồng chí Phạm Minh Quyết, điện thoại: 043.8373013.