Chiêu lừa đòi nợ khó tin qua điện thoại bàn

Ông Dương Văn T. (ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết buổi sáng, khi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi vào máy bàn. Vừa nhấc máy trả lời, một giọng nói bên kia đầu dây đã đe dọa: “Con trai ông thiếu nợ chúng tôi 50 triệu đồng, ông phải trả ngay nếu không tôi giết nó”.

Ông T. hoảng hốt, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng kêu khóc, cầu cứu rất giống giọng của em Dương Tấn L. - là con trai của ông trong điện thoại “Ba ơi, cứu con…”.

Sau khi trấn tĩnh lại, ông đến Công an phường 19 trình báo. Tại đây, công an cho biết trường hợp của ông là vụ thứ hai trong vòng một buổi sáng, công an yêu cầu ông gọi vào số điện thoại của con trai mình trước. Ông T. làm theo thì được biết con trai vẫn đang ở trường học và không gặp gì rắc rối...

Theo công an phường, khi nhận tin báo, ban đầu các chiến sĩ nghi ngờ đây là việc thông đồng giữa các em học sinh và kẻ xấu để lừa tiền của chính gia đình mình. Tuy nhiên, sau khi xác minh thì các đầu mối thông tin đều cho thấy những kẻ gian hành động độc lập. Khi kế hoạch có nguy cơ bại lộ thì chúng không dám liên lạc lại với nạn nhân.

