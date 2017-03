Chiêu lừa mới ở bãi giữ xe

Theo cơ quan công an, vào đầu giờ chiều 30.6, Nguyễn Văn Nam dùng xe gắn máy (loại đắt tiền) của mình đi gửi ở bãi giữ xe của trường đại học Công nghiệp TP.HCM (ở quận Gò Vấp) rồi lấy thẻ xe đi về nhà. Sau đó, Nam lại mượn một chiếc xe gắn máy (loại xe cũ, rẻ tiền) tiếp tục vào trường đại học trên để gửi rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Nam dùng thẻ giữ xe sau để lấy xe trước (xe đắt tiền) ra ngoài. Đến một hồi sau, Nam quay lại bãi giữ xe và hô hoán là bị mất xe nhằm buộc bãi giữ xe của nhà trường bồi thường.



Hành vi của Nam đã không thoát khỏi sự kiểm soát của nhân viên giữ xe và Nam bị mời về trụ sở công an làm việc. Nam đã thú nhận do thua cá độ bóng đá World Cup từ đầu mùa đến nay hơn 13 triệu đồng nên sinh ra ý đồ lừa đảo kiếm tiền tiếp tục chơi cá độ để gỡ gạc.





Theo Vĩnh Hưng ( SGTT)