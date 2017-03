Chiêu nẫng đồ trong sân bay của siêu trộm đất cảng

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng An ninh hàng không, Đồn Công an Nội Bài và CAH Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra chiều 31-7, tại nhà ga T1 – Sân bay Nội Bài. Đối tượng gây án bị bắt giữ là Lê Huy Hữu (SN 1955; có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.



Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Đào Xuân Huy (SN 1961, ở Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang làm thủ bay tại quầy số 50, thuộc nhà ga T1 – Sân bay Nội Bài. Khi quay lại, anh Huy phát hiện chiếc túi da để trên xe đẩy, bên trong chứa tiền và tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng đã không cánh mà bay. Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng.



Ngay lập tức, Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng An ninh hàng không và Đồn Công an Nội Bài đã tổ chức rà soát, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng công an xác định kẻ gian đã lên ô tô, di chuyển trên Quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng.



CATP Hà Nội đã phối hợp với CAH Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương bố trí lực lượng chốt chặt, đón lõng đối tượng. Khi hung thủ gây ra vụ trộm vừa đi đến khu vực ngã tư thị trấn Cẩm Giàng thì đã bị cảnh sát bắt giữ, thu hồi tang vật.



Qua đấu tranh, Lê Huy Hữu khai nhận đã đóng giả khách đi máy bay để trà trộn vào khu vực làm thủ tục. Khi đi, đối tượng mang theo túi xách, áo comple để cất giấu tài sản trộm cắp và hóa trang sau khi gây án.



Hiện đối tượng, tang vật và hồ sơ ban đầu đã được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho CAH Sóc Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.



