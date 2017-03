Chiều nay, họp báo vụ bí thư huyện chết trong ô tô cùng cô gái

Nhiều người đến viếng tang tại nhà riêng ông Nguyễn Thanh Bình ở TP Quy Nhơn. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Lúc 15g30 chiều nay (8-7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định sẽ tổ chức họp báo vụ ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn và chị Nguyễn Thị K. (21 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) trong chiếc ô tô.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM vào cuối giờ sáng nay, ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết Công an tỉnh này đã kết luận nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Thanh Bình và chị Nguyễn Thị K. trong chiếc ô tô 77A-028.14 là do ngộ độc khí CO.

“Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của anh Bình và cô gái đều bị tổn thương do bị ngạt khí CO. Chiếc xe đó là xe riêng của anh Bình đã quá cũ. Kết quả khám nghiệm của Công an tỉnh cho thấy hệ thống khí của ô tô bị hỏng nhưng chắc anh Bình không biết. Trên đường, khí tràn vào xe khiến hai người lịm luôn. Kết quả khám nghiệm cũng không phát hiện thương tích nào trên hai người. Hiện cơ quan chức năng đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm nhưng chắc chỉ làm tục cho hết ý chứ không có gì. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên sẽ không khởi tố vụ án”- ông Thiện nói.



Cũng theo ông Thiện, ông Bình là một cán bộ trẻ năng động, sống chuẩn mực, được nhiều người quý mến. Ngày 6-7, hôm trước khi xảy ra vụ việc, khi về TP Quy Nhơn dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định đánh giá sáu tháng đầu năm, sức khỏe ông Bình vẫn bình thường. Chiều cùng ngày, ông Bình trở về Hoài Nhơn cách TP Quy Nhơn gần 100 km. “Theo dự kiến, anh Bình là nhân sự bí thư của Đảng bộ huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ tới nên việc anh Bình mất đột ngột đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ huyện. Sắp tới, chúng tôi phải chỉ đạo để chuẩn bị lại”- ông Thiện cho biết thêm.

Liên quan đến cô gái cùng bị tử vong trên xe với ông Bình, theo ông Thiện, ông Bình chỉ mới quen cô K. mấy ngày trước đó khi tiếp khách ở quán. “Cô gái ấy có hoàn cảnh đáng thương, cha mất sớm, nhà rất nghèo, phải nghỉ học đi làm nuôi mẹ và ba anh em. Anh Bình từng là bí thư Tỉnh đoàn, chắc qua nói chuyện, anh Bình thấy cô gái ấy là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nên cảm thông, chia sẻ, chứ chắc không có quan hệ tình cảm gì đâu. Thấy cô gái ấy đi làm về khuya, không có xe, anh Bình cho đi nhờ xe từ quán về nhà vì cũng gần, lại nằm trên đường về Huyện ủy. Tôi nghĩ anh Bình chỉ giúp cô gái ấy thôi chứ không có gì đâu”- ông Thiện nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 6g sáng 7-7, người dân địa phương đi làm đồng phát hiện một người đàn ông và một cô gái trẻ nằm bất động trong một chiếc ô tô du lịch bốn chỗ ngồi đang nổ máy đậu trên đập ngăn sông Lại Giang, cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn gần 2km. Thấy bất thường, người dân gọi nhiều lần nhưng vẫn không động tĩnh gì. Khi đập cửa xe, người dân phát hiện người đàn ông và cô gái đã tử vong. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định người đàn ông tử vong là ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn; còn cô gái là Nguyễn Thị K., nhân viên của một nhà hàng ở thị trấn Bồng Sơn. Hiện trường vụ việc cách nhà chị Kha chỉ gần 100m. Khi tử vong, ông Bình vẫn đang tư thế ngồi sau tay lái.

Được biết, cách đây hai năm, khi đang giữ chức bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, ông Bình được điều động về làm phó bí thư thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn. Từ đầu năm 2015, ông Bình giữ chức bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn. Ông Bình có vợ và hai con sinh sống ở TP Quy Nhơn.