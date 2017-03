Chiêu ngụy trang của giám đốc CLB cai nghiện

Bùi Trần Thắng (39 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên) từng có một tiền án về tội mua bán trái phép 2kg thuốc phiện, năm 1998 bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 7 năm tù. Anh ta từng nhiều lần đi cai nghiện, nhưng bao năm qua vẫn không thể đoạn tuyệt được.

Gần đây, khi Thắng tuyên bố “rửa tay gác kiếm” và đã không còn "thèm thuốc" khiến mọi người mừng cho anh ta. Không chỉ quảng cáo miệng, Thắng cùng một số người còn lập trang web giới thiệu về phương pháp cai nghiện của bản thân, thu hút được sự quan tâm của nhiều gia đình có con em dính đến "cái chết trắng". Có không ít người đã tìm đến Thắng nhờ tư vấn, xin được giúp đỡ. Thấy “đắt khách”, Thắng tự lập ra một câu lạc bộ cai nghiện ở thành phố Thái Nguyên.

Thắng và số ma túy bị thu giữ.

Dù không được cơ quan, tổ chức nào cấp phép, song Thắng vẫn quảng cáo, thông báo địa chỉ, đăng số điện thoại của mình ở khắp mọi. Từ ngày Thắng chuyển sang lĩnh vực này, kinh tế của anh ta phất lên nhanh chóng. Đang từ người nghiện vật vờ, không nghề nghiệp ổn định, trong thời gian ngắn Thắng đã có tiền để “ôm” khá nhiều bất động sản. Ngoài câu lạc bộ cai nghiện ở Thái Nguyên rộng hàng trăm mét vuông, Thắng còn có tiền xây một ngôi nhà khang trang, hiện đại ở quê nhà. Để tiện cho việc đi lại, Thắng mua một lúc 2 chiếc ôtô Toyota Camry và Ford Escape để đi “giao dịch”. Sự giàu có bất thường của vị giám đốc CLB cai nghiện, cùng hành tung mờ ám của anh ta khiến lực lượng công an nghi vấn.

Từ cuối tháng 10, các trinh sát ma túy công an quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện có một đường dây mua bán thuốc lắc số lượng lớn từ Mộc Châu - Sơn La về tiêu thụ tại Hà Nội, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Quá trình nắm tình hình, trinh sát xác định kẻ cầm đầu là Thắng. Gia đình, vợ con ở Thái Nguyên, nhưng Thắng thường xuyên ở Hà Nội, thuê nhà nghỉ ở các quận Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ tá túc và rất thông thạo đường phố thủ đô. Để việc giao dịch được an toàn, tránh bị công an phát hiện, Thắng thường xuyên thay đổi số điện thoại và nơi ẩn náu.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 28/11, Thắng bị bắt cùng tang vật hơn 1.100 viên thuốc lắc. Anh khai ma túy mang từ Thái Nguyên xuống Hà Nội từ lúc sáng sớm, thuê một phòng nghỉ ở quận Long Biên để chờ đi giao hàng. Trước giờ “giao dịch”, do thèm thuốc, Thắng đã “cắn” 3 viên thuốc lắc. Khi bị đưa về trụ sở, anh ta liên tục “vật thuốc”, không khai báo được nhiều. Cùng ngày, lệnh khám xét nơi ở của Thắng ở Thái Nguyên đã được triển khai. Trong CLB lúc đó, tổ công tác phát hiện có gần 10 người đang cai nghiện tự nguyện. Các học viên không hề hay biết vị giám đốc CLB bị bắt vì buôn ma túy.

Gần nửa tháng sau khi vụ án được phá, cơ quan điều tra trở lại trung tâm của Thắng vẫn thấy cơ sở này hoạt động với 7 người đang cai nghiện.

