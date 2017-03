Chiêu trộm iPad, iPhone của 3 người đàn bà

Trưa 2/10, các hiệp sĩ SBC phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhận tin báo của chị Trần (37 tuổi, chủ tiệm hoa tươi) về việc đang giữ chân Nguyễn Thị Hoàng Oanh (32 tuổi, quê Nam Định) do nghi cùng đồng phạm dàn cảnh trộm lấy trộm chiếc iPad chị vừa mua.

Oanh và tang vật hai vụ trộm. Ảnh: Nguyệt Triều

Bà chủ tiệm hoa cho hay, có hai cô gái đến hỏi mua hoa về trang trí cho quán cà phê và liên tục hỏi giá nhiều mặt hàng. Chừng 5 phút sau, Oanh đi vào, luôn miệng hỏi giá, chọn hoa.

"Trong lúc tôi tiếp chuyện Oanh thì một trong hai khách vào trước đã lẻn vào trong trộm chiếc iPad 3 mới cáu cạnh của tôi. Hai cô này vờ đặt cọc 100.000 đồng, bảo tôi gói hoa để họ đi rút tiền thẻ ATM rồi quay lại lấy. Họ vừa đi thì tôi phát hiện mất iPad, Oanh đang bước ra cửa bị tôi giữ lại", chị Trần kể.

Các hiệp sĩ và Công an phường Chánh Nghĩa sau đó đã mời Oanh về trụ sở làm việc. Người đàn bà này không thừa nhận quen với hai cô gái mua hoa. Cảnh sát không tìm thấy chiếc iPad của chị Trần nhưng lại phát hiện Oanh đang cất giữ một máy tính bảng SamSung, iPhone5S cùng bị tắt nguồn.

Khi các thiết bị này được khởi động, mặt Oanh biến sắc. Từ thông tin trên đó, công an liên lạc với chủ nhân đều là chủ cửa hàng và được họ cho biết đã bị Oanh và đồng phạm lấy trộm 2 giờ trước. Họ cũng cung cấp đoạn clip do camera an ninh quay được chiêu dàn cảnh ăn trộm của nhóm nữ quái. Ở những tiệm này, bọn chúng đều vờ đặt cọc 100.000 đồng sau khi đã lấy được tài sản.

Các hiệp sĩ phường Chánh Nghĩa trong buổi ra mắt hôm nay. Ảnh: Nguyệt Triều

Sau khi bàn giao Oanh cho Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm đồng phạm, các hiệp sĩ hối hả sang UBND phường Chánh Mỹ để kịp làm lễ ra mắt CLB Phòng chống tội phạm của phường. Anh Nguyễn Quang Vinh được bầu là Đội phó đội xung kích chống tội phạm trực thuộc CLB.

4 năm trước anh Vinh cùng hiệp sĩ Nguyễn Xuân Chinh không may gặp nạn trên đường đeo bám nghi can. Anh Vinh bị thương, còn hiệp sĩ Chinh đã vĩnh viễn ra đi.

Theo Nguyệt Triều (VNE)