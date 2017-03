Chiêu trộm khu nhà trọ dịp giáp Tết

Tên trộm được camera ghi lại.

Ngày 21/1, dãy nhà trọ 25 phòng của bà Nguyễn Thị Lành (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) bị kẻ trộm "viếng thăm" lấy đi ví và 2 điện thoại của hai sinh viên.

Theo bà Lành, do thời gian gần Tết nên các sinh viên đã về quê. Thế nên, khi tên trộm đột nhập, 25 phòng trọ tại đây đều đóng cửa, trong đó 5 phòng còn người. Phòng số 4 có hai sinh viên bên trong và đều ngủ say nên kẻ trộm dễ dàng lẻn vào nhẹ nhàng lấy đi đồ đạc mà không ai phát hiện.

Hình ảnh camera dài gần 5 phút cho thấy, một nam thanh niên mặc áo khoác, quần jeans, mang dép chạy xe máy vào dựng giữa dãy nhà trọ. Người này tiến đến phòng số 4 mở hé cửa như muốn hỏi tìm người, sau đó, anh ta lượn qua các phòng khác. Thấy những phòng bên cạnh bị chốt cửa, tên trộm bắt đầu quay lại phòng cũ tiến hành lấy trộm.

Sau khi bị mất đồ, chủ nhà trọ cho dán giấy kẻ trộm khắp dãy nhà. Ảnh: An Nhơn.

Để dễ dàng thoát nếu bị bắt gặp, tên trộm cho quay đầu xe hướng ra cửa. Sau đó, anh ta thập thò mở cửa phòng số 4, tiến vào trong lấy đi chiếc bóp, nhét vào túi áo khoác bước ra. Thấy còn khả năng "ăn hàng", tên này dáo dác qua các phòng khác dò xem có ai không và tiếp tục tiến thẳng vào phòng số 4 lấy đi hai chiếc điện thoại và nhanh chân nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Lãnh đã báo công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Nhưng do hình ảnh camera không thấy rõ mặt và biển số xe tên trộm nên công an chưa tìm ra thủ phạm.

Theo bà chủ nhà, cách nay hơn năm, cũng với chiêu này, tên trộm lấy đi xe máy của khu nhà trọ. Sau lần mất đó, bà đã trang bị cho dãy nhà trọ 2 camera chống trộm. "Rất may lúc đó tên trộm đi một mình nếu không chiếc xe máy dựng phía ngoài sẽ là món mồi thơm hơn", bà Lành nói.

Theo An Nhơn (VNE)