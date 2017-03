Chìm đò, 150 du khách thoát chết

Rất may, chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng cùng người dân địa phương có mặt kịp thời cứu hộ. Sau 15 phút nỗ lực cứu vớt, toàn bộ hành khách trên đò cùng chủ đò đã được đưa lên bờ an toàn. Chính quyền xã Tam Hòa cho biết, chủ đò có giấy phép lái thuyền, chiếc đò được cấp phép lưu hành với tải trọng cho phép là 100 người. Tuy nhiên, do lượng khách đi du lịch trong dịp Tết Đoan Ngọ quá đông, lượng người lên đò vượt quá tải trọng nên dẫn đến sự cố.

Theo Hồ Trọng (TNO)