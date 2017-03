Chìm tàu, 8 thủy thủ được cứu sống

Rất may những thủy thủ trên tàu bị nạn đã được cứu vớt.



Được biết, vào thời điểm trên, tàu vận tải Đại Dương 125, có trọng tải khoảng 1.000 tấn của Công ty TNHH Dương Cầm (phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) do thuyền trưởng Nguyễn Trọng Đại điều khiển, chở 900 tấn than đang chạy từ Quảng Ninh vào Nghệ An đã đâm vào tàu dầu Ấp Bắc 03 của Công ty TNHH VITACO Sài Gòn, do thuyền trưởng Lê Quang Tuyến điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, tàu Đại Dương 125 bị chìm.

Toàn bộ 8 thuyền viên trên tàu Đại Dương 125 đã được tàu Ấp Bắc 03 cứu vớt.



Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Sơn, chủ tàu Đại Dương 125 cho biết, sáng nay 7.2, 8 thủy thủ trên tàu bị nạn đã được tàu Ấp Bắc 03 đưa về đất liền an toàn.



Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.



Theo Ngọc Minh (TNO)