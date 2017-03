Chìm tàu, không biết bắt đền ai

Chỉ hai bên có lỗi? Kết luận của Đội Cảnh sát giao thông huyện Tam Bình hoàn toàn không đề cập gì đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Trạm quản lý đường sông Tam Bình và UBND tỉnh Vĩnh Long mà chỉ xem xét lỗi của hai bên chủ tàu, chủ đáy cá. Cụ thể, nguyên nhân vụ chìm tàu được xác định là do chân vịt bị vướng dây đõi đáy cá của ông An. Dù lúc xảy ra tai nạn, ông An không đóng đáy nhưng dây đõi neo phuy (dùng làm phao cột miệng đáy) nằm ngầm trong hành lang bảo vệ luồng, không đặt đèn phao báo hiệu. Cạnh đó, phía chủ tàu Tiếng cũng có lỗi khi chở hàng hóa cồng kềnh, làm mất tính ổn định của phương tiện. Ngoài ra, chủ tàu còn cho tàu chạy gần chướng ngại vật (phuy đáy cá) nên không đảm bảo an toàn.