Chín lần trộm tài sản của chủ cũ

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 15-4, anh Lê Tài Năng (32 tuổi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm tài sản ngay trong phòng ngủ tại vựa bán hải sản của gia đình. Ngay sau đó cơ quan công an đã điều tra và bắt giữ nghi can Võ Đại Dương.

Tại cơ quan công an, nghi can Dương khai nhận từng làm thuê cho anh Năng. Trong thời gian làm thuê Dương biết anh Năng để tiền trong phòng ngủ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện kế hoạch của mình, Dương lợi dung lúc anh Năng không để ý đã lấy trộm chiếc chìa khóa phòng ngủ đi làm một chiếc chìa khóa khác và chờ ngày ra tay.

Đến ngày 10-4, Dương bất ngờ nghỉ việc. Cũng từ đây chỉ trong 5 ngày liên tiếp Dương đã đột nhập vào nhà anh Năng đến 9 lần để mở cửa phòng lấy trộm tài sản. Tổng tài sản mà Dương lấy trộm là 2 chiếc nhẫn vàng và 15 triệu.

Văn Ngọc