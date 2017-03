Chín phụ nữ bị đâm kim tiêm vào ngực

Các công nhân tại Khu công nghệ cao ở quận 9, TP.HCM đang hoang mang, lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của kẻ biến thái phục kích đâm kim tiêm vào ngực.

Ra tay vào sáng sớm

Theo các nạn nhân, kẻ biến thái khoảng 25 tuổi, cao gầy, đi xe Wave màu đỏ, bịt mặt. Người này đi rảo bên trong đường vành đai Khu công nghệ cao và đâm vào ngực nữ công nhân nào đi một mình.

Chị T., một trong chín nạn nhân, kể: Khoảng 7 giờ sáng 7-12, chị đi bộ trên đường vành đai trong Khu công nghệ cao đến Công ty Nidec Sankyo làm việc thì một thanh niên đi xe Wave màu đỏ, mặt bịt khẩu trang từ phía sau chạy áp sát rồi đâm kim tiêm vào ngực chị. Khi đến công ty thay quần áo bảo hộ để làm việc, chị T. phát hiện vết đâm bị chảy máu nên trình báo với ban giám đốc công ty.

Cũng trong khoảng thời gian này có thêm tám nữ công nhân khác bị đâm kim tương tự.

Ngay sau đó, chín nữ công nhân này đã được Công ty Sankyo đưa đến BV Bệnh nhiệt đới khám sức khỏe, uống thuốc chống phơi nhiễm HIV và được nghỉ 20 ngày để hồi phục sức khỏe.

Chị Phượng (công nhân làm việc tại Công ty Nidec Copal) cho biết chị rất lo sợ vì đây không phải là lần đầu xảy ra bất ổn về an ninh trật tự. Trước đây hai nữ công nhân bị “yêu râu xanh” phục kích vào ban đêm để hiếp dâm. Chị phải chuyển nhà trọ vì quá lo sợ.

Còn công nhân tên Huệ thì cho rằng các nữ công nhân ở đây rất dễ bị xâm hại tình dục vì hằng ngày phải đi bộ qua khu vực vắng hun hút, bụi rậm um tùm từ 4 giờ sáng hoặc 23 giờ nếu làm ca đêm.



Công an phường, bảo vệ Khu công nghệ cao tăng cường tuần tra, truy bắt kẻ biến thái. Ảnh: H.TUYẾT

Treo thưởng cho ai bắt được hung thủ

Liên quan việc chín nữ công nhân bị đâm kim tiêm, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9, cho biết hiện nay vụ việc do Công an phường Tân Phú lập hồ sơ xác minh, tiếp nhận trình báo của người bị hại. “Đội cảnh sát hình sự đã cử trinh sát xuống kết hợp với công an phường nắm thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét hung thủ” - ông Sâm nói.

Hiện công an và công ty trong Khu công nghệ cao cũng khuyến cáo: Kẻ xấu chủ yếu nhắm vào các công nhân nữ đi bộ một mình. Do đó khi đi làm hoặc tan ca, nữ công nhân nên đi cùng bạn bè hoặc đi theo nhóm. Ngoài ra, các khu vực trọng điểm có thể xuất hiện kẻ biến thái là cổng phụ khu công nghệ, khu vực các chòi nghỉ chân và các khu vực vắng vẻ khác nên cần cảnh giác.

Hiện lực lượng bảo vệ của Khu công nghệ cao (đóng tại phường Tân Phú, quận 9) cũng tăng cường trên các chốt gác.

Lãnh đạo phường Tân Phú cho hay hiện địa phương đã liên hệ được với năm nữ nạn nhân và sức khỏe của họ ổn định. Phường đã chỉ đạo công an phường cắt cử lực lượng đi tuần tra thường xuyên để truy bắt kẻ nghi vấn.

Phường cũng đã chỉ đạo công đoàn khảo sát các khu nhà trọ của công nhân để có giải pháp lâu dài đưa đón nhằm đảm bảo an toàn trên đường đi làm vào sáng sớm hay ban đêm. “Đây là nghĩa vụ mà chúng tôi cần phải thực hiện để chia sẻ với những khó khăn của công nhân nghèo, đồng thời chúng tôi sẽ liên kết với Khu công nghệ cao để họ chăm lo đời sống công nhân được tốt hơn” - lãnh đạo phường Tân Phú chia sẻ.

Công ty Nidec Sankyo ra thông báo thưởng 20 triệu đồng cho người bắt được kẻ biến thái hoặc người cung cấp thông tin chính xác để bắt giữ kẻ này.