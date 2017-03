Chở 2.000 gói thuốc lá ngoại bị khởi tố

(PL)- Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Dũng (49 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về tội vận chuyển hàng cấm.