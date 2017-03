Chở 3 gây tai nạn còn đánh người nhập viện

Khoảng 20 giờ 30 ngày 1-1-2013, Ngô Văn T. (SN 1992, sinh viên Trường ĐH Duy Tân, ngụ Quảng Bình) điều khiển xe máy chở theo Ngô Đình Đ. (SN 1991, ngụ Quảng Nam) từ ngã 5 Phan Châu Trinh - Hoàng Diệu đến giao lộ Hoàng Diệu - Lê Đình Dương (phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì va quẹt với xe máy chở 3 thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy cùng chiều.

Sau đó, 2 bên cự cãi và dùng mũ bảo hiểm, gạch đá ném vào nhau gây náo loạn trên đường.



Tiếp đó, 3 thanh niên gọi thêm là Hồ Nguyễn Văn Nhân (SN 1991, ngụ Quảng Nam) và Ngô Đức Hào (SN 1997) điều khiển xe máy đến đánh nhau.

Khi lực lượng công an đến, tất cả bỏ chạy, riêng Đ. bị thương nặng ở đầu, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Công an đã bắt được Hào và Nhân khi cả hai chạy xuống đường Phan Châu Trinh. Sinh viên T. sau đó đã đến Công an phường Nam Dương để trình báo vụ việc. Lực lượng công an đã thu giữ 3 xe máy của các đối tượng.