Chở 4 trái bom đi... bán

Theo Thanh Dũng (TNO)

Theo cơ quan công an, các cá nhân liên quan gồm: Nguyễn Văn Xê (53 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Lai Vung), Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Tấn Minh (cùng ngụ tỉnh Bình Thuận).Được biết, ngày 27.6, Xê đi kéo cá kéo trên sông thì phát hiện 4 trái bom nằm trên bờ đất nên chở về nhà bán phế liệu. Ông Xê cho biết số bom này mình chuẩn bị chở đi bán cho Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Tấn Minh với giá 4 triệu đồng.Được tin báo của người dân, Công an H.Vung đã kiểm tra, phát hiện 4 trái bom trên vẫn còn nguyên ngòi và thuốc nổ, có thể gây nổ.Công an H.Lai Vung đã lập biên bản tịch thu 4 trái bom giao cho ngành chức năng xử lý.