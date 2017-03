Chở ba, chạy ngược chiều còn tấn công cảnh sát

Theo điều tra ban đầu, chiều 15-4, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát trật tự - Công an quận Liên Chiểu do Thượng sĩ Nguyễn Viết Tiến làm đội trưởng cùng ba chiến sĩ khác làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc). Trong quá trình tuần tra, phát hiện Cường điều khiển xe máy mang biển số 43G1-118.17 chở theo Dũng và một người khác ngồi phía sau, chạy vào đường ngược chiều. Cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, Cường không chấp hành hiệu lệnh mà rú ga bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo.

Chạy một đoạn thì xe của Cường bị chặn lại. Thấy vậy, Dũng liền nhảy xuống xe ngăn cản tổ tuần tra để cho Cường lấy xe bỏ trốn. Sau khi về nhà cất giấu xe máy, Cường đi bộ quay lại vị trí cũ để tìm cách giải cứu đồng bọn. Cường liên tục chửi bới và đe dọa lực lượng chức năng. Công an phường Hòa Hiệp Bắc được huy động đến hỗ trợ giải quyết vụ việc nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, không hợp tác. Khi thấy Thượng sĩ Tiến gọi điện thoại thông báo tình hình về đơn vị yêu cầu lực lượng hỗ trợ, Dũng liền giật lấy cây gậy gần đó đánh mạnh vào người anh Tiến khiến anh ngã gục xuống đường. Đồng thời, Cường cũng xông vào tấn công tổ tuần tra để giải vây cho đồng bọn. Gây án xong, cả hai bỏ trốn. Qua sơ cứu, Thượng sĩ Tiến bị thương nhẹ phần mềm. Ngày 16-4, Cường đến Công an phường Hòa Hiệp Bắc trình diện, riêng Dũng bỏ trốn về quê ở Quế Sơn (Quảng Nam). Sau khi được công an vận động, Dũng mới trở về đầu thú.

LỆ THỦY