Chở bốn còn đánh CSGT

Hiệp không chịu ký tên vào biên bản vi phạm mà cùng với Võ Chí Bình (người đi cùng xe) buông lời lẽ thô tục, thách thức CSGT. Khi Công an xã Trung An đến hỗ trợ CSGT mời Hiệp và Bình về trụ sở làm việc thì Bình cầm mũ bảo hiểm đánh vào ngực một công an viên gây thương tích. Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ Bình, Hiệp để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.