Chở cả ngàn kíp nổ, thuốc nổ đi bán

(PL)- Ngày 13-12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết vừa bắt giam Nguyễn An Ái (ngụ xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Qua theo dõi, công an phát hiện Ái thường chở thuốc nổ đi bán cho các mỏ đá ở miền núi và ngư dân. Một tối mới đây, khi Ái đang chạy xe máy chở thuốc nổ đi bán thì bị bắt quả tang, thu giữ 1.100 kíp nổ, 15 kg thuốc nổ công nghiệp, 10 m dây cháy chậm cùng nhiều tang vật khác. Điều đáng nói là vợ của Ái vừa mãn hạn ba năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ thì Ái lại bị bắt về cùng hành vi. Đ.LAM