Cho là bị trộm, chủ nhà ‘giữ hiện trường’ cả năm

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ phường 12, quận 10, TP.HCM) đang kêu cứu, đề nghị công an có biện pháp xử lý người trộm tài sản trong căn nhà bà cho thuê.

Theo bà Chi, năm 2011, bà Chi cho bà LTKT thuê một căn nhà ở khu phố 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 để ở và làm nón. Hết hạn hợp đồng, bà lấy lại nhà nhưng phía thuê không chịu trả.

Tháng 7-2014, TAND quận 12 có phán quyết buộc bà T. trả lại nhà và thanh toán tiền thuê nhà còn nợ. Đến tháng 5-2015, cơ quan thi hành án thông báo cưỡng chế căn nhà để giao lại cho bà Chi.





Bà Chi bên căn nhà được giữ nguyên gần một năm. Ảnh: PT

Theo bà Chi, phía thuê nhà âm thầm bỏ đi mà không hề báo cho bà. Khi bà đến thì phát hiện cửa chính, cửa sổ, cửa phòng, cửa nhà vệ sinh và toàn bộ bóng đèn, máy lạnh (ước tính hơn trăm triệu đồng) đã bị tháo gỡ.

Bà đã báo việc mất mát tài sản này và Công an phường Tân Thới Hiệp xuống lập biên bản. Công an phường không mời được bà T. đến làm việc và sự việc kéo dài cả năm nay nhưng chưa được giải quyết. “Tôi không dám sửa lại nhà, giữ nguyên hiện trường chờ công an điều tra…” - bà Chi nói.

Về vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Văn Ngõ, Phó Trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp, thông tin: “Tháng 6-2015, công an phường có xuống hiện trường ghi nhận vụ việc theo trình báo của bà Chi. Qua làm việc, bà Chi không chứng minh được bà T. là người tháo dỡ cửa, bóng đèn. Mấu chốt là trong hợp đồng thuê nhà giữa bà Chi và bà T. không thể hiện có các món đồ đã mất nên công an đã hướng dẫn bà Chi đến tư pháp phường để giải quyết. Chúng tôi không đủ bằng chứng để khẳng định bà T. là người trộm cắp tài sản của bà Chi”.

Một cán bộ lãnh đạo Công an quận 12 cho biết Công an phường Tân Thới Hiệp không báo cáo vụ việc trên. “Công an quận sẽ yêu cầu phường báo cáo vụ việc” - vị này nói.