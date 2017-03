Cho mẹ dùng thuốc ngủ để bạn trộm tiền

Theo cáo trạng, giữa năm 2010, Nhật và Mạnh tham gia một vụ đánh nhau gây thương tích cho người khác nên bị công an truy bắt. Để có tiền sống trong lúc lẩn trốn, cả hai đã nhờ bạn là Tuyền giúp đỡ. Sau đó, Tuyền cùng Nhật và Mạnh lên kế hoạch trộm tiền mẹ của mình.



Khoảng 22 giờ ngày 2-9-2010, Tuyền cho thuốc ngủ vào tô cháo rồi đưa cho bà A. (mẹ của Tuyền) ăn. Tuy nhiên, do lượng thuốc ngủ ít, bà A. vẫn thức. Chờ không được, Mạnh đến bịt miệng, khống chế bà A. để lục tìm tiền nhưng bị bà kháng cự và tri hô nên phải cùng Nhật, Tuyền bỏ chạy. Sau đó, cả ba bị công an bắt.





Theo T.Ly (NLĐ)