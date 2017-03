Cho người lạ ngủ nhờ, PV bị chôm hết đồ

Sáng ngày 2/8, khi vừa ngủ dậy, anh Lang Đình Tiệp (PV báo Tài Nguyên và Môi trường, thường trú tại Nghệ An) mới tá hoả vì kẻ gian đã lấy hết đồ.

PV Tiệp kể lại: “Khoảng 23 giờ đêm 1/8, tôi đi làm về muộn và hơi mệt. Khi đang đi bộ bên đường thì gặp một gã xe ôm, tôi nhờ chở đến khách sạn B.N. để nghỉ. Sau đó người lái xe ôm này xin ngủ lại qua đêm.

Đến gần 5h sáng, tôi tỉnh dậy lấy đồ nghề trong balô để làm việc mới biết mình bị mất máy tính và máy ảnh".

Anh Tiệp đã điện thoại báo cho Công an phường Lê Lợi, TP. Vinh.

Đối tượng Lý Văn Sơn cùng tang vật

Công an phường Lê Lợi đã có mặt tại khách sạn B.N. để thu thập chứng cứ. Lúc này, gã xe ôm tận tình vừa ngủ dậy được công an xét hỏi. Đối tượng khả nghi đầu tiên này được triệu tập về Công an phường Lê Lợi để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, gã xe ôm khai nhận là Lý Tân Sơn (SN 1980), có CMND ghi: nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc, thường trú tại K14, phường Cửa Nam (TP. Vinh, Nghệ An).

Cơ quan Công an phường Lê Lợi trao trả lại đồ nghề cho phóng viên bị mất

Gã xe ôm Sơn vẫn một mực quanh co chối tội và không nhận mình là người đã ăn cắp máy tính, máy ảnh của anh Tiệp.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Sơn đã cúi đầu khai nhận hành vi trộm đồ của PV.

Ngay lúc đó, Sơn được áp giải đi lấy lại toàn bộ tang vật mà y đã mang cất giấu.

Sáng cùng ngày, Công an phường Lê Lợi đã bàn giao lại tài sản cho PV Lang Đình Tiệp.

Được biết, đối tượng Lý Tân Sơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa hết hạn tù năm 2009.

Theo Quốc Huy (VNN)