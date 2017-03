Chở rắn hổ mang chúa trên xe khách

Sáng 13.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định chủng loại số động vật bắt giữ được trên xe khách mang biển số Lào 0446 do Ngô Anh Tuấn (trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển từ Lào về qua cửa khẩu Cha Lo.

Khám xe, lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép 3 con rắn hổ mang chúa (4 kg) thuộc nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ (1B); đây là rắn độc thuộc cỡ lớn nhất thế giới, có thể giết chết một người chỉ bằng một cú cắn. Ngoài ra, còn có 6 con kỳ đà hoa (10 kg) và 3 con rùa đất (5 kg) được giấu trong vali. Tất cả do Nguyễn Văn Ước (ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đưa từ Lào về VN tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý. TheoTrương Quang Nam (TNO)