Chờ thi hành án, nữ quái tiếp tục "nhảy" xe máy

Công an phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Nhàn (SN 1980), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về hành vi trộm cắp xe máy. Chiều 16/1/2013, lợi dụng sơ hở của người trông xe tại khu vực Đại học Vinh, Nhàn đã dắt chiếc xe máy mang BKS 38L3 - 3913 rồi đến gửi tại nhà giữ xe Bệnh viện TP.Vinh với ý định quay lại lấy sau. Sáng 17/1, khi Nhàn quay lại bãi gửi xe để lấy xe thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trước đó, cũng cùng thủ đoạn tương tự, đối tượng Lê Thị Nhàn đã hai lần trộm cắp xe máy tại Thị xã Thái Hòa.

Đối tượng Lê Thị Nhàn tại cơ quan công an

Tháng 11/2012 TAND thị xã Thái Hòa đã tuyên phạt Lê Thị Nhàn 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” nhưng vì nuôi con nhỏ nên Nhàn được hoãn chờ thi hành án. Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, vừa được hoãn chờ thi hành án không được bao lâu, Nhàn lại bị cơ quan công an bắt giữ khi dùng thủ đoạn tương tự để "chôm" xe. Hiện đối tượng đang được chuyển lên cơ quan công an TP Vinh để xử lý.

Các đối tượng trộm cắp xe máy bị cơ quan công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ

Trong một diễn biến khác, thông tin từ cơ quan công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tối bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Kim (SN 1990), Nguyễn Văn Thái (SN 1991) cùng trú tại xã Hưng Yên Nam; Nguyễn Duy Mỹ (SN 1993), Nguyễn Văn Hướng (SN 1992), Nguyễn Khánh Đức (SN 1979) cùng trú tại xã Hưng Yên Bắc và Nguyễn Văn Lý (SN 1992) trú tại xã Hưng Trung về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Khoảng cuối năm 2012, các đối tượng phân chia đi đến các nơi tập trung đông người như khu vực chợ và nhà thờ, lợi dụng khi người dân sơ hở để bẻ khóa xe và trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án

Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, chúng đưa phương tiện trộm được đi tiêu thụ tại hai địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc, trong đó Nguyễn Văn Lý là đối tượng trực tiếp mua lại mỗi chiếc xe máy với giá khoảng 5 triệu đồng.

Chiều 5/1/2013, các trinh sát đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Duy Mỹ khi chúng đang gửi phương tiện xe máy trộm cắp được tại Bệnh viện 115 (TP Vinh) để đưa đi tiêu thụ. Mở rộng vụ án, cơ quan thu giữ 5 xe máy và 12 chiếc điện thoại di động cùng một số tang vật khác.

Theo Doãn Hòa (Dân trí)