“Chơi tài mà” để hăng máu trả thù

Khoảng 16h30 ngày 13-5, Đại úy Nguyễn Ngọc Hồi - Đồn trưởng Đồn Công an Đa Tốn trực tiếp nhận được điện thoại của người dân, báo tin trước cổng trường THPT Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa phận xã Đa Tốn, có một số thanh niên ngồi trên xe taxi với nhiều biểu hiện nghi vấn. Số thanh niên này ôm khư khư bao tải dứa khá nặng, mắt dán chặt vào cổng trường nơi học sinh đang tan lớp. Nhận định số thanh niên trên có khả năng tụ tập để đánh nhau với học sinh trong trường, chỉ huy Đồn Đa Tốn thông tin ngay với Ban Giám hiệu nhà trường để tăng cường nhân viên bảo vệ về khu vực cổng. Cùng với đó, một tổ công tác Đồn Đa Tốn được huy động đến khu vực cổng trường Nguyễn Văn Cừ.

Cường, Tuấn Anh và số hung khí bị phát hiện trên xe taxi

Thấy lực lượng công an xuất hiện, 2 gã thanh niên ngồi ở băng ghế sau của xe taxi giục lái xe quay đầu chạy nhưng không kịp. Trong chiếc bao tải dứa, lực lượng công an thu được 2 thanh mã tấu dài gần 1m và 2 tuýp sắt. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng có biểu hiện tâm lý không bình thường. Trong người đối tượng này, lực lượng công an thu được một ít lá “tài mà”. Lập tức, đối tượng và tang vật được đưa về Đồn Đa Tốn để đấu tranh. Tại đây, 2 gã thanh niên khai nhân thân là Trương Tuấn Anh, 16 tuổi và Bùi Văn Cường, 19 tuổi, cùng trú ở xã Bát Tràng. Lái xe taxi là Nguyễn Văn Thắng, nhà ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Mục đích ngồi trên xe taxi trước cổng trường Nguyễn Văn Cừ của Tuấn Anh và Cường là để rình đánh một nhóm học sinh.

Lời khai của 2 đối tượng cho thấy, trưa cùng ngày, trong khi đi xe máy cùng 2 người bạn đến khu vực Cổ Bi, Cường bị một nhóm thanh niên địa phương chặn đường định đánh. Bỏ chạy được, Cường nung nấu ý định trả thù. Biết nhóm thanh niên trên học ở trường Nguyễn Văn Cừ, Cường chuẩn bị hung khí, rủ Tuấn Anh cùng 2 đối tượng nữa đến cổng trường định “dàn trận” đánh nhau. Trước khi đi, Tuấn Anh còn kiếm một ít “tài mà” và sử dụng để tăng “dũng khí”. Tuy nhiên, ý định của chúng đã bị lực lượng Công an Đồn Đa Tốn phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Minh Hà (ANTĐ)