Chơi trò bịt mắt, nữ sinh bị bạn trai làm nhục

Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ tại KV1, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Lê Thị Thanh Thư (sinh năm 1995, ngụ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang) quen biết nhau được khoảng hơn một năm. Khoảng 9h ngày 3/3, Nghĩa đến đưa Thư đi chơi, sau đó chở về nhà mình ngồi nói chuyện. Lúc này, trong nhà chỉ có hai người nên Nghĩa đã nảy sinh ý đồ đen tối.



Nghĩa thách đố Thư, lấy dây vải trói tay người yêu ra phía sau, rồi dùng khẩu trang bịt mắt lại xem Thư có tự cởi trói được không. Thư đã đồng ý với trò chơi của Nghĩa mà không biết bạn trai mình giở trò gì.



Sau khi đã trói và bịt mắt Thư xong, Nghĩa lần lượt cởi áo, quần của Thư ra. Lúc này, Thư biết Nghĩa có ý đồ đen tối nên la hét, cầu cứu và chống trả quyết liệt nhưng vì bị trói nên đành bất lực để Nghĩa làm nhục.



Sau khi thực hiện xong hành vi bỉ ổi, Nghĩa bỏ ra ngoài một lúc rồi mới quay lại cởi trói cho Thư, mặc quần áo vào và đưa về nhà. Khi về nhà, gia đình phát hiện trên cổ tay của Thư có vết hằn, đồng thời thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý nên gặng hỏi thì Thư kể loại toàn bộ sự việc. Gia đình Thư đã đến công an trình báo.



Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.



* Tên nạn nhân đã được thay đổi

(Theo Dân Việt)