Chôm tiền của khách đấm lưng

Từ nhiều năm nay, Nguyễn Thị Bình, 49 tuổi, ĐKHKTT tại 72/42 đường vòng Vạn Mỹ quận Ngô Quyền đứng ra mở quán đấm lưng, thư giãn tại 161 đường Lê Thánh Tông thuộc phường Đông Hải I, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Bình thuê 3 nhân viên là Lều Thị Hằng, 19 tuổi, ở số 1 lô C34, phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng; Trần Thị Lý, 22 tuổi, ở thôn Lệ Xá, xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương và Nguyễn Thị Đào, 25 tuổi, ở xã Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định.

Khách đến nhà hàng của Bình khá đông song cũng không ít lời xì xào về chuyện các đấng mày râu háo sắc bị mất trộm tiền bạc, tư trang...ngay tại đây.

Điều đáng nói là mặc dù mất tài sản nhưng các bị hại đều ngại ngùng không giám tố giác. Tuy nhiên, một vài người do bị mất nhiều tiên nên đã truyền miệng nhau và trình báo với cơ quan công an qua điện thoại.

Qua xác minh các nguồn tin, xác định đây là 1 ổ nhóm tội phạm với thủ đoạn mới, công an quận Hải An đã lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 21h30' ngày 8/11, Đỗ Văn Đang, 40 tuổi, ở Tràng Cát và Đặng Văn Tình, 45 tuổi, ở Đằng Lâm đều thuộc quận Hải An, Hải Phòng đến quán 161 của Bình để đấm lưng.

Được tính từ trước, Bình phân công Hằng và Đào tiếp và đấm lưng cho khách.

Bình và Lý ngồi ngoài, 10 phút sau thừa cơ khi khách không để ý đã lục túi quần của Đỗ Văn Đang lấy 1 triệu đồng (gồm 2 tờ mệnh giá 5 trăm ngàn).

Sau khi thực hiện xong hành vi móc túi, Bình đi ra ngoài thì bất ngờ gặp Đặng Văn Tình cũng đi ra.

Để tránh bị phát hiện, Bình liền ném tiền ra cửa cho Lý nhặt cất giấu ở đống gỗ cạnh quán. Ngay lúc đó, tổ công tác của Công an quận đang đi tuần tra, đã bắt quả tang.

Căn cứ hành vi trên của Nguyễn Thị Bình và đồng bọn, ngày 11/11, Công an quận Hải An, Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bình, Lều Thị Hằng và Trần Thị Lý.

Hiện, Lý đang nuôi con nhỏ nên được tạm về với gia đình.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bình và Lều Thị Hằng.