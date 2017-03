Chôn đường ống ngầm từ kho xăng dầu đến nhà để ăn cắp dầu

Công an tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra vụ “rút ruột” liều lĩnh và táo tợn tại kho xăng dầu 15 trong khai trường than Hà Tu. Ngày 13/10, khi lực lượng chức năng đột kích tại đây đã bắt quả tang Vũ Bá Quý cùng 2 nhân viên của Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai (đơn vị chuyên cung cấp dầu cho các công ty than thuộc Vinacomin) đang tuồn gần 1.000 lít dầu ra ngoài khai trường than.

Điều khiến lực lượng chức năng và công luận kinh ngạc là để có thể ăn cắp được dầu từ kho xăng dầu trong khai trường than Hà Tu, các đối tượng đã chôn một đường ống cao su to có đường kính đến hơn 10cm nối từ kho xăng dầu 15 tới tận nhà Vũ Bá Quý tại tổ 30, khu 4, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, cách khai trường khoảng 800m. Với hệ thống ống để trộm cắp dầu “hiện đại” như vậy thì số lượng gần 1000 lít xăng dầu bị lực lượng chức năng bắt quả tang dường như không thấm vào đâu. Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc và mở rộng vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc. The Thế Cường (Dân trí)