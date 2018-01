Chọn ngày Tết dương lịch đưa heroin vào Việt Nam

Ngày 1-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Lầu Giống Dê (33 tuổi, trú bản Na Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) cùng tang vật cho Công an Nghệ An khởi tố bị can.



Nghi can Lầu Giống Dê. Ảnh: H. THƯỢNG

Rạng sáng 31-12-2017, Dê mang 10 bánh heroin và 3,8 kg ma tuý dạng đá đi theo rừng vượt vào Việt Nam.

Khi Dê đi vào đường mòn biên giới khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, mật phục, bắt quả tang.

Bước đầu, Dê khai số ma tuý trên không phải của Dê mua để bán mà Dê vận chuyển thuê cho một người ở tỉnh Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam với giá tiền công vận chuyển 6 triệu kíp tiền Lào (khoảng 16 triệu đồng).

Dê và những người trong đường dây ma tuý nghĩ rằng ngày Tết dương lịch 2018 lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng nghỉ Tết nên đã chọn thời điểm này để hành sự.