Chôn sống người để tra khảo

Trong nhà mình ở thôn Tân Hải, xã Quỳnh Phương, Bùi Tuấn Anh (19 tuổi) chưa hết hốt hoảng, kể lại: “Chập tối 29-4, khi em đang chơi game trong quán internet thì có anh Phan Tiến Mạnh ở xóm Phương Hồng và 1 thanh niên khác gọi ra, bắt em ngồi lên xe và chở thẳng ra con đường ven biển. Tại đây có thêm 3 người nữa và họ hỏi em có trộm tiền của nhà anh Trung không”.



Sau khi đánh đập, ép Tuấn Anh khai nhận việc lấy trộm tiền nhưng không có kết quả, nhóm thanh niên bắt Tuấn Anh ra nghĩa địa thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 xã Quỳnh Phương - Quỳnh Liên, trói chân tay và đào hố chôn Tuấn Anh theo tư thế ngồi xổm, cho hở đầu và 2 tay, khoảng 10 phút sau, Tuấn Anh được nhóm người này bới lên và thả cho về nhà.

Tuấn Anh bên hố đất bị nhóm thanh niên chôn xuống

Ngay trong đêm 29-4 được thông tin của gia đình Tuấn Anh, Công an xã Quỳnh Phương có mặt, lập biên bản sự việc.



Ông Đậu Văn Hào, Trưởng Công an xã Quỳnh Phương, cho biết công an xã đã lập tức xác định được nhóm thanh niên gây ra vụ việc gồm Nguyễn Văn Trung, trú tại xóm Phương Hồng, Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương, cùng trú tại xóm Hồng Phong, Hồ Văn Bòng và Phan Văn Tiến cùng trú tại xóm Tân Phong và các thanh niên trên cùng sinh năm 1988; trong đó Nguyễn Văn Trung là chủ mưu.



“Ngày 30-4, cả 5 đối tượng gây ra vụ tra tấn người bị Công an xã Quỳnh Phương triệu tập để lấy lời khai. Tại đây, nhóm thanh niên đã nhận tội. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng lên Trạm công an Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, xử lý” - ông Đậu Văn Hào khẳng định.



Ngày 30-4, đại diện các gia đình của nhóm thanh niên trên đã đến nhà Tuấn Anh xin lỗi nhưng chưa được người nhà Tuấn Anh chấp nhận.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vinh Diện, Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện và cộng sự, cho biết hành vi của nhóm thanh niên trên đủ yếu tố để cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự.



Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phương, cho biết cả 5 đối tượng gây ra vụ việc trên đều có trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật non kém; khi bị gọi lên trụ sở công an xã để viết bản tường trình, cả nhóm đều cho rằng chỉ dọa nạt Bùi Tuấn Anh và không biết như vậy là phạm tội.



“Tính chất và mức độ vụ việc khá nghiêm trọng nên chúng tôi đã chỉ đạo công an xã xử lý ngay lập tức, đồng thời báo lên công an huyện. Sự việc đang được cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ" - ông Châu khẳng định.



* Điều 123 Bộ Luật Hình sự quy định: 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với người thi hành công vụ; d) Phạm tội nhiều lần; đ) Đối với nhiều người. 3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo Nguyên Khoa (Nghệ An Online)