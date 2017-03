Chồng bị bắt, vợ hối lộ “hiệp sĩ” tiền, vàng

Theo Y. Thanh (NLĐO)

Lúc 11 giờ ngày 4-4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Hồ Duy Tân, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Thúc và Nguyễn Tấn Giàu, thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy biển số 67D1 – 072.54 lòng vòng qua nhiều tuyến đường trong TP Thủ Dầu Một nên bí mật bám theo.Đến 13 giờ cùng ngày, 2 đối tượng vào nhà hàng ăn cơm trưa nên các “hiệp sĩ” phải ngồi ngoài chờ. Đến 15 giờ, cả hai lại rảo một vòng. Khi đến trước 1 căn nhà gần Trung tâm thương mại Becamex, cả hai phát hiện chiếc xe máy Wave RS dựng trước cửa nên dùng đoản bẻ khóa xe. Bị chủ nhà phát hiện, tri hô nên 2 tên trộm lên xe bỏ chạy.Tăng tốc đuổi theo khoảng 2 km, “hiệp sĩ” Hải ép sát đạp xe bọn trộm ngã xuống đường để “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân, Phạm Văn Thúc và Nguyễn Tấn Giàu lao vào khống chế bắt gọn 2 tên trộm.Trên đường bị áp giải về công an, xuất hiện 1 đối tượng nữ xưng là vợ của 1 tên xin được hối lộ cho các “hiệp sĩ” 2 chỉ vàng 9999 cùng 1 triệu đồng, nhưng các “hiệp sĩ” cương quyết từ chối.Tại Công an phường Phú Hòa, 2 tên trộm khai tên Nguyễn Ngọc Chính (SN 1992) và Nguyễn Công Hùng (SN 1989, cùng quê Yên Thành - Nghệ An), đối tượng nữ xin đưa hối lộ là Nguyễn Thị Hoài (SN 1976, vợ Hùng). Riêng chiếc xe 2 tên trộm sử dụng cũng mua từ một tên trộm ở tỉnh Tây Ninh.