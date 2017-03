Chồng bỏ chất gây độc vào nước uống để giết vợ

Tại cơ quan công an, nghi can Quế khai nhận, ngày 19-4, tại ấp Đồng Chèo (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt nên Quế quyết định sát hại vợ bằng cách bỏ thuốc bôi cao su có thể gây ngộ độc chết người vào nước uống để vợ là Lương Thị Nghĩa (cùng ngụ huyện Bàu Bàng) uống.

Tuy nhiên, chị Nghĩa đã kịp thời phát hiện hành vi của chồng nên may mắn thoát nạn. Sau đó người phụ nữ này đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.