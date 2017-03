Chồng bóp cổ vợ đến chết rồi bỏ trốn

Trước đó, vào sáng ngày 18-4, người thân đến phòng trọ của vợ chồng Luận (ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thấy đóng kín cửa. Gọi nhiều lần không thấy có người trả lời nên đã phá cửa xông vào, thì phát hiện chị Lê Thị B. (24 tuổi, vợ của Luận) nằm chết ở ngay cửa nhà tắm.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Thuận An đến hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ. Qua thu thập thông tin, 3 ngày trước Luận cùng vợ đến thuê phòng trọ tại đây để tìm việc làm. Đến sáng sớm cùng ngày, người cùng khu trọ thấy Luận đóng cửa rồi vội vã bỏ đi.

Trong lúc công an đang truy tìm hung thủ thì nhận được tin báo Võ Thành Luận đã đến cơ quan công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đầu thú, thừa nhận về hành vi sát hại vợ.

Theo lời khai ban đầu của nghi can, do mâu thuẫn về việc chưa tìm được việc làm nên hai vợ chồng cãi nhau, bực tức nên Luận đã xông vào bóp cổ vợ đến khi bất động. Biết vợ đã chết, sợ quá Luận vội đóng cửa phòng bỏ trốn về quê.

Văn Ngọc