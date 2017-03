Chồng chém chết vợ vì không chịu chào

Tại cơ quan điều tra, bị can Tinh khai vào chiều tối 6-11, vợ bị can đi làm cỏ ngoài đồng về muộn, về đến nhà đã không chịu ra chào chồng mà đi thẳng vào buồng lấy quần áo để đi tắm. Khi vợ bị can ra đến đầu ngõ, bị can cầm dao rựa đuổi theo chém liên tiếp vào người vợ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị vợ đã tử vong ngay trong đêm.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chém gần 40 nhát, làm đứt động mạch vành tai, dập não dẫn tới tử vong.

THANH TÚ