Chồng chém vợ chấn thương sọ não

Ngày 30/8, chị Đặng Thị Dung (37 tuổi, ngụ Nghệ An) đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong tình trạng hôn mê do bị chấn thương sọ não nặng.

Theo thông tin ban đầu, chị Dung được người nhà đưa đến Bệnh viện Bà Rịa vào chiều 24/8 do vết thương nặng trên đầu. Theo người nhà chị Dung thì chị bị chồng là Từ Đức Toàn (38 tuổi, ngụ Nghệ An) dùng búa chẻ củi chém vào đầu.

Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Dung ôm con nhỏ,đón xe vào nhà anh ruột của Toàn ở xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) để chơi. Ngày 24/8, Toàn từ Nghệ An vào nhà anh ruột mình tìm vợ. Khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm chiều thì giữa Dung và Toàn xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Toàn đã dùng búa chẻ củi chém lên đầu chị Dung một nhát, khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an đang truy bắt Toàn.





Theo Bách Nhật (CAND)