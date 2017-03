Chồng chém vợ đang mang thai: Hơn 7 năm sống trong "địa ngục”

Hơn 7 năm chung sống, chị Nguyễn Thị Dân (sinh năm 1981, trú tại xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) không nhớ đã bao lần phải hứng những trận đòn vô cớ của chồng. Đỉnh điểm của sự bạo hành này là khi người chồng nhẫn tâm dùng dao chém trọng thương vợ khi chị đang mang thai.

Căn nhà chị Dân sinh sống trước khi bị truy sát

Bi kịch một cuộc tình

Ngày con gái bước lên xe hoa, bà Nguyễn Thị Cạ (mẹ chị Dân) không thể hình dung được con gái mình lại phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng bên nhà chồng đến như vậy. Hơn 7 năm chung sống, chị Dân đã nếm trải không biết bao nhiêu trận đòn vô cớ của chồng. Có lần bà Cạ lên chơi, thấy con gái có những vết thương trên mặt, hỏi thì chị Dân nói dối là bị ngã. Tuy nhiên bà Cạ không tin, gặng hỏi mãi thì chị Dân mới tâm sự thật với mẹ là bị chồng vô cớ đánh, khi đó hai mẹ con cũng chỉ biết ôm nhau khóc.

Theo lời kể của bà Cạ, chị Dân được nhiều người trong thôn để ý nhưng con gái bà chẳng để ý đến ai. Khi đó, Trương Văn Đức (sinh năm 1981, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội) trong một lần đến thăm chị gái tại thôn Trung Cao (xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ) đã tình cờ gặp gỡ chị Dân. Từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Đức thường xuyên đến thăm chị gái và nhờ người này làm cầu nối giúp hắn quen biết với Dân. Cuộc tình bén duyên đến lạ thường, chỉ sau 20 ngày quen biết chị Dân đã nhận lời yêu và tiến đến hôn nhân với Đức.

“Khi nhà trai thông báo sẽ đến xin phép gia đình tôi để Đức được đi lại khiến tôi khá bất ngờ. Bởi lẽ, thời điểm này Đức cũng mới qua lại nhà tôi có đôi lần, khi ấy tôi thậm chí còn không nhớ đến tên cậu ấy. Khi ấy, chồng tôi đang công tác xa, tôi phải điện ông ấy cấp tốc về để nhà trai gặp gỡ. Chúng tôi rất bất ngờ nhưng nghĩ đó là chọn lựa của con gái nên đã nhanh chóng chấp thuận. Sát ngày cưới, một người ở cùng xóm biết chuyện con gái tôi lấy Đức đã sang nói là vài tháng trước, ông ấy vừa đi ăn cưới anh Đức. Tìm hiểu, tôi biết Đức mới cưới vợ nhưng người vợ này không chịu được tính vũ phu của chồng nên đã ly hôn. Dù rất thương con nhưng ngày cưới đã được ấn định nên tôi không biết làm sao được nữa”- bà Cạ nói.

Sau ngày cưới, chị Dân theo chồng về sống tại huyện Ứng Hòa, dù chỉ cách nhà mẹ đẻ khoảng 25km nhưng có khi 5-6 tháng chị mới được về thăm mẹ đẻ một lần. Nhớ con, bà Cạ tất tưởi lên thăm, thấy con gái bị khâu mấy mũi ở mi mắt phía trên, hỏi chị Dân nói không may bị thanh nứa chọc vào. Tâm sự mãi, chị Dân mới nói thật với mẹ vết thương này là do Đức ném chiếc bát vào mắt. Từ đó, bà Cạ ngầm hiểu con gái mình lấy chồng mà không được hạnh phúc, phải chịu đòn roi liên miên. “Có lần, Đức đánh vợ bất tỉnh, sau đó thản nhiên gọi điện cho tôi nói Dân bị tai nạn chết rồi. Cả dòng họ vội xuống thì thấy Dân đang nằm viện, có hỏi thì con gái tôi một mực nói dối là bị ngã”- bà Cạ nghẹn ngào.

Ông Đản chỉ nơi con gái bị hành hung

Buổi tối định mệnh

Nghe vợ kể lại chuyện con gái bị hành hung, ông Nguyễn Văn Đản (63 tuổi, bố chị Dân) không nén được tiếng thở dài. Theo ông Đản, sau nhiều năm bị chồng đánh đập, từ tháng 2/2012 đến nay chị Dân và người con trai nhỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hàng ngày, chị Dân nhận làm hàng mỹ nghệ thuê, mỗi tháng kiếm được gần 2 triệu đồng, hai mẹ con sống tằn tiện qua ngày. Mới đầu, Đức lên xin lỗi, khuyên vợ quay trở về nhưng chị Dân từ chối nên hắn ở rể luôn tại nhà ông Đản. Dù ở rể nhưng Đức cũng chẳng chịu làm lụng mà suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời, bắt vợ cung phụng đủ thứ. Khi không thoả mãn điều gì, hắn cũng sẵn sàng “nói chuyện” với vợ bằng nắm đấm. Giận đứa con rể bất hiếu, ông Đản đã không cho Đức và con gái tá túc nên chị Dân cùng chồng chuyển sang ở nhờ nhà bác ruột cùng xóm.

Theo ông Đản, tối 6/5 Đức bắt vợ đi vay tiền nhưng cả họ ngoại ai cũng biết về “thằng rể bất trị” nên chẳng ai cho vay. Thấy vợ trở về tay không, Đức chửi chị Dân thậm tệ nên giữa hai vợ chồng có lời qua tiếng lại. Bực mình, chị Dân đưa con trai vào giường ngủ, Đức từ ngoài nhà lao vào cầm dao chém liên tiếp vào vai chị Dân. Tuy vợ kiệt sức vì mất máu, nhưng Đức vẫn như con thú dữ cầm dao cứa thêm nhiều nhát vào hai má chị Dân. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm gần đấy bất chấp nguy hiểm lao đến giằng co với Đức để chị Dân bế con bỏ chạy ra bên ngoài.

Là một trong những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, bà Lê Thị Vinh cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút, bà đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu của Dân. Khi đó, bà và một vài người hàng xóm chạy sang thì thấy Dân gần như đã kiệt sức, đang chới với kêu cứu. Thấy thế, một số thanh niên lao đến khống chế Đức, còn bà Vinh đỡ chị Dân và bế cháu bé sang bên nhà mình. “Khi đó, Đức định đuổi theo chém chị Dân nhưng bị hàng xóm khống chế được. Sau đó, tôi sang nhà gọi ông Đản và cùng gia đình họ đưa chị Dân đi cấp cứu”- bà Vinh cho biết.

Nhận được tin báo, Công an xã Trung Hoà (huyện Chương Mỹ) nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng lúc này Đức lợi dụng tình hình lộn xộn hắn đã biến mất. Quá trình tìm kiếm, Công an phát hiện hắn trốn tại một cái giếng bỏ hoang ở gần nhà nên đã khống chế và áp giải hắn lên Công an huyện. Tại đây, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, thời điểm bị Đức truy sát chị Dân đang mang thai tháng thứ 3.

Theo B.Minh - G.Võ (Giadinh.net)