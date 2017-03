Chồng có công bắt truy nã, vợ bị giam vì 'chứa mại dâm' ?

Hai lần bắt truy nã nhưng không được Công an địa phương hỗ trợ

Ông Oai kể, gia đình ông có căn nhà tại số 64 Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6) được xây và thiết kế để làm phòng cho thuê trọ tên Ngọc Lan. Trong quá trình kinh doanh, ông Oai và bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1967, vợ ông Oai) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh.

Cả 2 vợ chồng chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật nhà nước và quy định của địa phương. Giữa năm 2013, ông Oai phát hiện một đối tượng trốn truy nã nên gọi điện thoại cấp báo cho Đội đặc nhiệm PC45 Công an TP HCM. Ngay trong đêm, lực lượng Công an TP HCM có mặt và được ông Oai bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng tội phạm được xác định đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Kiên Giang.

Ông Lê Văn Oai và giấy khen của những lần bắt truy nã.

Vài tháng sau, ông Oai lại tiếp tục phát hiện một đối tượng khác đang thuê phòng trọ của mình có dấu hiệu khả nghi. Sau 2 ngày theo dõi, ông Oai khẳng định người này đang trốn lệnh truy nã và lại gọi điện thoại cho Đội đặc nhiệm PC45 Công an TP HCM. Đối tượng bị ông Oai cùng con trai bắt giữ và bàn giao cho lực lượng Công an TP. Đội đặc nhiệm Công an TP HCM xác minh lý lịch đối tượng và nhận được phúc đáp từ Công an tỉnh Tiền Giang là đang trốn truy nã.

Thành tích của ông Oai được UBND phường 13 (quận 6) ký quyết định trao tặng Giấy khen và Giấy biểu dương vì đã có thành tích trong phong trào chống tội phạm tại địa phương, đạt danh hiệu gương “Người tốt, việc tốt” năm 2013.

Người vợ bất ngờ bị bắt chưa rõ nguyên nhân!

Sự việc bẵng đi một thời gian, đến đêm 25/4/2014, có 4 người khách, gồm: 2 nam và 2 nữ đến thuê 2 phòng. Lúc bốn người vừa vào phòng, Công an phường 13 (quận 6) kết hợp với Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 6 ập vào kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã bứt dây hệ thống camera, ti vi và đưa tài sản ra xe. Bà Huệ (vợ ông Oai) cũng bị bắt lên xe và đưa về Công an quận 6 để làm việc.

Giấy báo nhận và chuyển đơn của Thanh tra Bộ Công an.

Ông Oai nói, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm sổ tạm trú của phòng cho thuê và không lập biên bản thu giữ tang vật theo quy định. Trong thời gian vợ tôi bị giam giữ, ông Oai chỉ được biết vợ bị bắt về hành vi “chứa mại dâm” qua mỗi lần gửi quà vào nhà tạm giữ.

Ông Oai khẳng định, việc cho thuê phòng đối với đôi nam nữ nêu trên có ghi vào sở tạm trú và có giấy CMND của họ nộp tại quầy để trình báo cho Công an phường 13 (quận 6). Cẩn thận hơn, ông còn chụp lại giấy CMND của người có liên quan đến thuê trọ để làm bằng chứng sau này.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hùng Lâm, Trưởng Công an phường 13, quận 6 xác nhận, ông Oai 2 lần được đề xuất trao tặng Giấy khen và Giấy biểu dương là đúng. Đại diện UBND phường 13 cũng khẳng định, ông Lê Văn Oai từng được biểu dương về thành tích chống tội phạm tại địa phương và đạt danh hiệu gương "Người tốt, việc tốt" năm 2013.

Liên quan đến vụ việc, ông Oai đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương trong vấn đề bắt giữ bà Huệ hơn 5 tháng qua. Đơn thư của ông đã được chuyển về Viện Kiểm sát và Công an quận 6 để chờ giải quyết. Người vợ của ông bị bắt giữ với lý do gì đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Trao đổi vớichúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM phân tích, về thủ tục tố tụng: “Theo quy định tại Điều 84 và Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 thì việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của người bị bắt phải được lập thành biên bản và giao cho người chủ đồ vật, tài liệu 01 bản”. Nếu cơ quan chức năng tiến hành thu giữ đồ vật, tài liệu của người bị bắt mà không lập biên bản và không giao cho chủ đồ vật, tài liệu 01 bản là vi phạm các quy định nêu trên của Bộ luật tố tụng hình sự. Luật sư Hậu nói, việc truy cứu trách nhiệm hình sự bà Huệ về tội chứa mại dâm theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm có quy định: “Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm”. Theo quy định tại Điều 254 Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì người chứa mại dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm với mức hình phạt từ thấp nhất là 01 năm tù cho đến khung hình phạt tối đa là tù chung thân. Từ các quy định pháp luật nêu trên, để truy cứu trách nhiệm hình sự bà Huệ về tội chứa mại dâm theo quy định tại Điều 254 Bộ luật hình sự thì phải chứng minh được bà Huệ đã cố ý trong việc cho các đôi nam nữ thuê phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm. Có nghĩa, cơ quan chức năng phải chứng minh được việc bà Huệ biết rõ việc các đôi nam nữ thuê phòng là để mua bán dâm nhưng bà Huệ vẫn cho thuê. Trường hợp bà Huệ vì chủ quan hoặc vì lý do nào đó mà không biết các đôi nam nữ thuê phòng trọ để thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì bà Huệ không phạm tội chứa mại dâm. Trong vụ việc này, các tình tiết như ông Oai, bà Huệ có ghi vào sổ tạm trú, giữ giấy CMND của người thuê phòng tại quầy, chụp lại giấy CMND người thuê phòng và quá trình hoạt động kinh doanh nhà trọ của ông bà từ trước tới nay là những tình tiết quan trọng để làm sáng tỏ vụ án.

Theo Hưng Long (PetroTimes)

