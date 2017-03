Hai anh công an được cử xuống hiện trường. Thấy công an, cả nhóm bỏ chạy. Hai anh công an giữ được một người tên CVĐ. Bất ngờ cả nhóm trên quay lại, dùng đá xanh ném hai anh công an giải thoát cho Đ. Sau đó, chúng dùng đá đập hỏng xe gắn máy của công an rồi cả nhóm chạy thoát.