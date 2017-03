Chồng đâm vợ vì nghi ‘cặp bồ’

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối với nghi can Trần Phi Hổ (32 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thời gian gần đây giữa Hổ và vợ là chị H.T.N.S. (30 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn. Hổ cho rằng vợ mình đang “cặp bồ” với người đàn ông khác.



Nghi can Hổ tại cơ quan công an

Chiều ngày 22-7, Hổ đến trước cổng công ty tại khu phố Tây (phường Vĩnh Phú) để đón vợ. Tại đây, Hổ thấy vợ đang đang nói chuyện với một nam thanh niên nên nổi máu ghen tuông. Hổ liền lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Hổ nhanh chóng phóng xe lẩn trốn. Chị S. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Lực lượng trinh sát công an thị xã Thuận An và công an phường Vĩnh Phúc nhanh chóng vào cuộc truy bắt nghi can. Đến rạng sáng ngày hôm sau các trinh sát đã bắt khẩn cấp Hổ khi đang lẩn trốn tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An).