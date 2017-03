Chống đầu cơ chứ không chống đầu tư!

Đất dự án ở TP.HCM đồng loạt giảm giá Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Giao dịch địa ốc Hoàng Long, giá đất tại các nơi đều giảm nhiều so với trước Tết từ 500.000 đồng đến ba triệu đồng/m2. Quận 2: Khu Thạnh Mỹ Lợi, trước Tết 30 triệu đồng/m2, giờ còn 28 triệu đồng/m2 ; dự án của Công ty Huy Hoàng: 42 triệu đồng/m2 đất nhà phố (giảm ba triệu đồng/m2); dự án của Công ty Phú Nhuận: 21 triệu đồng/m2 (giảm hai triệu đồng/m2) Quận 9: Khu dân cư Trường Thạnh, Phú Nhuận, Phước Long, Khang An, Phú Hữu: giá dao động từ tám triệu đồng đến 14 triệu đồng/m2 (giảm nhẹ từ 500 ngàn đồng đến một triệu đồng/m2) Quận 7: Dự án Him Lam - Kênh Tẻ đứng giá với mức trên 40 triệu đồng/m2 (giảm 1-2 triệu đồng/m2 ) Nhà Bè: Dự án Nhơn Đức: chín triệu đồng/m2 (giảm hai triệu đồng/m2 ); Khu dân cư Long Hậu: 7-9 triệu đồng/m2 (giảm 2-2,5 triệu đồng/m2 ); Khu dân cư Tân An Huy, Thái Sơn 1, Thái Sơn 2: giá dao động 15-19,5 triệu đồng/m2 (giảm 1-2 triệu đồng/m2 ) Bình Chánh: Dự án Nam Sài Gòn: giá đứng ở mức 13-16 triệu đồng/m2 (giảm 500 ngàn đồng/m2 ); Khu dân cư 13 A, B, C: giá dao động từ 18,5 đến 21,5 triệu đồng/m2 (giảm mạnh 2-5 triệu đồng/m2). BÙI NHƠN